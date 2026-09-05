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Un incendio è divampato nell’agro del Comune di Barumini, nella località Cabudu de Arrius, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.
Inizialmente l’intervento ha visto l'impiego di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Fenosu.
L’evolversi dell’incendio ha reso necessario il supporto di un ulteriore mezzo aereo. Come comunicato nell’aggiornamento, è infatti entrato in azione anche il Superpuma proveniente dalla base di Fenosu, impegnato nelle operazioni insieme alle squadre già al lavoro.
Le attività di spegnimento proseguono nell’area interessata dalle fiamme, coordina le operazioni dei mezzi aerei il D.O.S..