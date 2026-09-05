PHOTO
Altra giornata di fuoco e fiamme in Sardegna, dove oggi, sabato 5 settembre 2026, è divampato un incendio a Ussana, precisamente in località Tenuta di San Michele.
Sul posto, per fronteggiare le fiamme, è intervenuto il Corpo forestale con l'ausilio di un elicottero leggero proveniente dalla base operativa di Villasalto, a supporto delle squadre impegnate nelle operazioni a terra.
Gli interventi aerei sono coordinati dal D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Dolianova, mentre per quanto riguarda le operazioni a terra sono presenti i Vigili del Fuoco.