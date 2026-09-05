La presidente della Regione, Alessandra Todde, è intervenuta in merito all'arrivo in Sardegna, durante la mattina di oggi, sabato 5 settembre 2026, dei primi detenuti sottoposti al regime del 41 bis nel carcere di Cagliari-Uta. La governatrice ha affidato ai social una dura presa di posizione nei confronti del Governo e del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Todde contesta in particolare le modalità con cui sarebbe stata assunta la decisione di concentrare negli istituti penitenziari dell'Isola una quota rilevante di detenuti sottoposti al regime di carcere duro, lamentando l'assenza di un confronto istituzionale con la Regione.

"Con l'arrivo dei primi detenuti sottoposti al 41-bis nel carcere di Uta, il ministro Nordio porta a compimento una scelta imposta alla Sardegna, sottraendosi fino all'ultimo al confronto con la Regione - afferma la presidente -. Il 4 agosto gli ho scritto ancora formalmente. Ho chiesto gli atti e i criteri che hanno portato a concentrare una quota rilevante del circuito del 41-bis negli istituti sardi. La Regione aveva già chiesto più volte di essere coinvolta nelle decisioni che riguardano direttamente il proprio territorio".

"Nessuna risposta: il Governo ha preferito procedere in modo unilaterale e arrogante trattando la Sardegna come la Cayenna d'Italia - attacca Todde -. E lo fa conoscendo le condizioni delle carceri sarde. Uta è gia oltre la propria capienza, Bancali vive una situazione analoga e il sistema deve fare i conti con carenze di personale e servizi sanitari sotto pressione. A questa situazione il Governo aggiunge una significativa concentrazione di detenuti al 41-bis, senza spiegare alla Regione con quali criteri abbia assunto la decisione e con quali misure intenda sostenerne le conseguenze".

"Il Governo - prosegue la governatrice della Sardegna - parla di sicurezza come priorità e lascia la Sardegna senza risposte su un'emergenza carceraria ormai non più rinviabile. Questo è il fatto politicamente più grave. Si pretende che la Sardegna si faccia carico degli effetti di una scelta dello Stato mentre alla sua massima istituzione viene negata persino una risposta forma".

"Abbiamo combattuto perché l'insularità fosse riconosciuta in Costituzione - dice ancora Todee -. È inaccettabile che oggi proprio il fatto di essere un'isola diventi uno svantaggio da far pagare alla Sardegna. Sia chiaro. II 41-bis è uno strumento fondamentale contro la criminalità organizzata. Qui contestiamo una precisa decisione del Governo e il modo con cui è stata imposta alla Sardegna in quanto isola".

"Il ministro della Giustizia aveva il dovere istituzionale di spiegare perché sia stata scelta proprio la nostra Isola e come intenda garantire personale, sicurezza e assistenza sanitaria adeguati. Ha scelto il silenzio. Oggi arrivano i detenuti. Questa è la risposta che Nordio ha dato alla Sardegna. Di questa scelta e delle sue conseguenze il Governo dovrà assumersi fino in fondo la responsabilità. Noi difenderemo i diritti della nostra isola a non essere discriminata", conclude Alessandra Todde.