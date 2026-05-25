Un addio carico di emozione, dopo una stagione che resterà nella memoria dei tifosi rossoblù. Marco Palestra lascia Cagliari e fa ritorno all’Atalanta al termine del prestito che lo aveva portato in Sardegna fino alla fine della stagione 2025/26.

A salutare la piazza è stato lo stesso esterno difensivo con un messaggio sentito: “A inizio stagione non avrei mai immaginato di poter vivere così tante emozioni e di riuscire a ottenere soddisfazioni così grandi. Sin dal primo giorno mi avete fatto sentire a casa. Aver sentito l’affetto di tutti voi per me è motivo di grande orgoglio. Vi porterò per tutta la vita nel cuore e non smetterò mai di volere il meglio per tutti voi e per il Cagliari. Un ringraziamento speciale va ai miei compagni, a tutto lo staff e al club che mi hanno fatto crescere e mi hanno supportato per tutto l’anno, grazie. Forza Casteddu”.

Classe 2005, nato a Buccinasco, Palestra è stato tra i protagonisti assoluti della stagione rossoblù, contribuendo in maniera determinante alla salvezza del Cagliari. Per il 21enne è arrivato anche un importante riconoscimento individuale: quello di miglior difensore del campionato di Serie A 2025/26.

Cresciuto nel vivaio dell’Atalanta, dopo la trafila nel settore giovanile ha esordito tra i professionisti con l’Under 23 in Serie C il 3 settembre 2023. Il 7 ottobre ha trovato la sua prima rete, decisiva per il pareggio contro l’Albinoleffe, chiudendo la stagione con 41 presenze, 3 gol e 3 assist. Nello stesso anno anche l’esordio in prima squadra, a soli 18 anni, in Europa League contro il Raków Częstochowa.

Ora il ritorno a Bergamo, dopo un’annata da protagonista che ha lasciato il segno.