Non si è fermato all’alt dei Carabinieri e ha dato il via a un inseguimento nel cuore della notte. È uno degli episodi più rilevanti emersi durante i controlli effettuati dai militari del Comando Provinciale di Cagliari tra Dolianova e San Sperate, nell’ambito di un servizio straordinario di monitoraggio del territorio.

L’episodio più concitato si è verificato a Dolianova intorno alla mezzanotte, quando i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno intimato l’alt a un’auto in transito nel centro abitato. Alla guida un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, che ha invece accelerato tentando la fuga. Ne è nato un breve inseguimento, concluso poco dopo in una zona rurale: il giovane, dopo aver imboccato una strada contromano, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori strada in un terreno agricolo. Nessuno è rimasto ferito.

Sottoposto ad accertamento alcolemico, il conducente, neopatentato, è risultato positivo con un tasso rientrante nella seconda fascia di gravità prevista dalla normativa. Per lui è scattato la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza con conseguente sinistro stradale. Contestate anche diverse violazioni amministrative, tra cui l’inottemperanza all’alt e la circolazione contromano. Ritirata la patente e disposto il fermo amministrativo del veicolo.

Parallelamente, a San Sperate, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato un’utilitaria guidata da un 52enne, anch’egli già noto alle forze di polizia. Durante il controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, una sigaretta artigianale contenente hashish e un involucro con circa 0,83 grammi della stessa sostanza.

Il 52enne è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e segnalato alla Prefettura di Cagliari per detenzione di stupefacenti a uso personale. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

I controlli rientrano nelle attività quotidiane dell’Arma dei Carabinieri per la prevenzione dei reati e la sicurezza stradale, con particolare attenzione al contrasto dell’abuso di alcol e droghe.