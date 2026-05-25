Un drammatico incidente stradale si è verificato nella serata di ieri in località Capo Comino, nel territorio di Siniscola, dove ha perso la vita un motociclista di Orosei. Si tratta di Francesco Quaranta, 33 anni, deceduto sul colpo. La notizia ha profondamente colpito la comunità.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella a una BMW 1000 RR quando, nell’affrontare una curva, ha perso il controllo del mezzo andando a impattare contro un paletto del guardrail. L’urto si è rivelato fatale.

Sul posto è intervenuta la squadra 9A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola. Inutili i soccorsi: per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Francesco era molto conosciuto e ben voluto. Figlio di un carabiniere oggi in pensione, si era trasferito a Orosei, il paese della mamma, quando aveva circa quindici anni. Lascia anche una sorella più giovane. Era descritto da chi lo conosceva come un ragazzo solare, con la passione per la pesca e per le moto.

Dolore e cordoglio anche nelle parole della parrocchia di San Giacomo: “È tragicamente e improvvisamente tornato alla Casa del Padre il nostro fratello Francesco Quaranta di 33 anni. I funerali saranno domani pomeriggio, 26 maggio, alle 16.00 in Parrocchia. Ci uniamo al profondo dolore dei familiari nella preghiera di San Giacomo e nella Speranza cristiana. La Santa Messa vespertina di domani a Santa Maria è pertanto posticipata alle 17:30”.