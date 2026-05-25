Una tragedia che ha sconvolto le comunità di Nurri e Senorbì. Nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio, un bambino di tre anni e mezzo, Lorenzo Spano, ha perso la vita dopo essere stato accidentalmente travolto da un trattore nelle campagne di Nurri, in località Guzzini.

L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30. Ancora da chiarire la dinamica della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, madre, padre e bimbo stavano trascorrendo qualche ora in campagna. Probabilmente il piccolo si è allontanato un attimo senza essere visto, ha raggiunto il padre che si trovava sul trattore. È bastato un istante, il papà proprio in quel momento stava facendo manovra lungo la stradina sterrata e durante la retromarcia ha urtato il bambino con la ruota posteriore. L'urto è stato violento, il bambino è stato sbalzato sul terreno. Il bambino è stato subito soccorso dai genitori che hanno chiamato il 118.

Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 e anche l’elisoccorso. I tentativi di rianimazione, purtroppo, non sono bastati.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Isili, insieme ai militari della stazione di Nurri, e i Vigili del fuoco.

Il padre del bimbo sarà indagato, come atto dovuto, per omicidio stradale, mentre il trattore è stato sequestrato.

Profondo il dolore tra i familiari. La madre del bambino, originaria di Senorbì, sconvolta per l'accaduto, in attesa del secondo figlio, ha accusato un malore ed è stata portata al Pronto soccorso.

Parole di fede e vicinanza arrivano anche da fra Simone Murgia: “Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore spezzato e salva quelli che hanno lo spirito affranto (salmo 34:18). Due comunità, Nurri e Senorbì, sono nel dolore per la perdita di un nostro piccolo fratellino che sicuramente è già entrato nelle porte del Paradiso, tra le braccia di Maria. Uniti in preghiera, soprattutto vicini al dolore dei genitori e dei familiari. Riposa, piccolo Lorenzo, da lassù sarai la forza dei nostri cuori”.

La notizia ha gettato nel dolore l’intero paese del Sarcidano. A Nurri, già impegnata nella campagna elettorale per le amministrative del 7 e 8 giugno, le attività sono state interrotte. In paese è calato il silenzio, segno di una comunità profondamente colpita da una perdita così drammatica.