Dove sono nascoste le stelle del futuro? Ce lo rivela Matteo Porru, scrittore e giornalista già Campiello giovani e Grand Prix du Livre, in “Under 25-giovani talenti”, dal 26 maggio su RaiPlay.

Venticinque anni, il talentuoso ragazzo con gli occhi di un bambino pieno di vita e una grande passione per il volo, è già pluripremiato autore di numerosi romanzi, che hanno riportato un grande successo nei lettori appassionati alla sua storia.

Alla guida del suo ultraleggero volerà sull’Italia per incontrare dieci giovanissimi talenti, tutti tra i 14 e 25 anni attivi nei campi più disparati dell’umano ingegno: dallo sport alla musica, dall’imprenditoria alla danza, dalle scienze alle arti, e tutti sul punto di spiccare il volo verso il successo nel loro settore. Ognuna delle dieci puntate sarà inoltre arricchita dai consigli di un VIP della disciplina e da un romanzo che ha che fare con il talento.

“Lo scrittore Pier Vittorio Tondelli, in UNDER25, raccolse gli scritti di autori sotto i venticinque anni – spiega Matteo Porru. Un’indagine umana, letteraria, che abbiamo fatto nostra, alla ricerca di giovanissimi talenti in ogni campo. È stato un privilegio girare l’Italia per scovare le pepite d’oro di una generazione che ha da raccontare e da offrire molto più di quanto si pensi. E ringrazio la Rai per avermi messo ai comandi di questa straordinaria avventura”.

“Under 25-giovani talenti” è un format originale della Direzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali condotto da Matteo Porru.