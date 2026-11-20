Otto mesi lontano dal campo, un lungo percorso di riabilitazione e finalmente il ritorno tra i convocati. Riyad Idrissi ritrova il Cagliari e lo fa in una circostanza particolare: sarà a disposizione di Fabio Pisacane per la trasferta contro il Como, la stessa squadra contro cui aveva subito il grave infortunio che lo aveva costretto a fermarsi.

Il suo nome compare nella lista dei 26 calciatori diramata oggi, venerdì 20 novembre, in vista della gara in programma domani alle 15 allo stadio Sinigaglia, valida per la dodicesima giornata di Serie A. Per il giovane esterno rossoblù si tratta della prima convocazione stagionale, una notizia importante dopo mesi di lavoro lontano dal gruppo.

L'infortunio risale al 7 marzo 2026, durante la partita disputata alla Unipol Domus proprio contro il Como. Nel corso di una progressione sulla fascia, Idrissi era stato costretto a fermarsi: gli esami avevano evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il 24 marzo era stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione, iniziando un percorso riabilitativo che lo ha tenuto lontano dai campi per circa otto mesi.

La svolta è arrivata l'11 novembre, quando il classe 2005 ha ripreso ad allenarsi a pieno regime insieme ai compagni al CRAI Sport Center di Assemini. Il recupero è proceduto meglio del previsto, tanto da consentire a Pisacane di inserirlo già nella lista per la trasferta in Lombardia.

Proprio il tecnico rossoblù, nella conferenza stampa della vigilia, ha sottolineato la particolare coincidenza: "Sicuramente ho più pressione rispetto alla scorsa volta, perché quando hai tante alternative non puoi sbagliare. Battute a parte, Idrissi è rientrato a pieno regime da una decina di giorni. Il destino, quando serve, manda dei segnali: Idrissi si è infortunato proprio contro il Como e domani potrebbe chiudersi un cerchio con il suo rientro contro la stessa squadra".

Il ritorno del giovane esterno si inserisce in una lista di convocati che presenta altre novità positive per il Cagliari. Sono infatti nuovamente a disposizione anche Giuseppe Aurelio, Adam Obert, Alieu Fadera e M'Bala Nzola. Restano invece indisponibili Yerry Mina, Joseph Liteta, Harry Winks e Mattia Felici.

Per Idrissi, dunque, la trasferta di Como è il primo traguardo dopo mesi difficili e l'occasione per riavvicinarsi al campo proprio contro l'avversario con cui era iniziato il suo lungo stop. Resta da capire se Pisacane deciderà di concedergli minuti già nella gara del Sinigaglia, ma il ritorno in gruppo è già una notizia importante per il giocatore e per tutto l'ambiente rossoblù.