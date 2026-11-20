Si chiude definitivamente il percorso giudiziario per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. La Corte di Cassazione ha confermato l'ergastolo per Gabriele Bianchi, respingendo il ricorso presentato dai suoi difensori e accogliendo la richiesta della Procura generale. Con questa decisione diventa irrevocabile anche la condanna del secondo fratello per la morte del 21enne, aggredito e ucciso durante un pestaggio a Colleferro, in provincia di Roma, nel settembre 2020.

La pronuncia della Prima sezione penale arriva dopo una lunga vicenda processuale, caratterizzata da diversi passaggi tra Corte d'Appello e Cassazione. L'ultimo grado di giudizio si è concentrato sulla sentenza dell'8 giugno 2026, quando la Corte d'Assise d'Appello di Roma, al termine del cosiddetto appello ter, aveva nuovamente condannato Gabriele Bianchi al carcere a vita.

Nel corso dell'udienza odierna, il sostituto procuratore generale Antonietta Picardi aveva chiesto di respingere il ricorso della difesa, sostenendo che la precedente sentenza avesse già esaminato tutti gli elementi contestati. Una posizione accolta dai giudici della Suprema Corte, che hanno confermato la condanna.

La situazione giudiziaria di Gabriele Bianchi era rimasta distinta da quella del fratello Marco dopo la precedente pronuncia della Cassazione, nel novembre 2025. In quell'occasione era diventato definitivo l'ergastolo per Marco, mentre per Gabriele era stato disposto un nuovo processo d'appello per rivalutare le attenuanti generiche riconosciute in precedenza. La pena era inizialmente scesa a 28 anni, ma nel successivo giudizio di secondo grado era stata ripristinata la condanna all'ergastolo.

La vicenda risale alla notte tra il 5 e il 6 settembre 2020. Willy Monteiro Duarte, giovane di origini capoverdiane di 21 anni, venne aggredito a Colleferro dopo essere intervenuto per difendere un amico coinvolto in una discussione. Il pestaggio fu di una violenza tale da provocargli lesioni gravissime, rivelatesi fatali.

Per l'omicidio erano stati condannati anche gli altri due imputati coinvolti nella vicenda: Francesco Belleggia, a 23 anni di reclusione, e Mario Pincarelli, a 21 anni. Anche le loro condanne erano già diventate definitive.

Con la decisione della Cassazione del 20 novembre 2026, si chiude dunque l'ultimo capitolo giudiziario relativo all'uccisione di Willy Monteiro Duarte: entrambi i fratelli Bianchi sono condannati in via definitiva all'ergastolo.