Ci sono storie che un'Isola non smette mai di portarsi dentro, anche quando il tempo prova a coprirle di silenzio. Quella di Farouk Kassam è una di queste.

Rai 1 l'ha riportata nelle case degli italiani con «177 giorni», la serie diretta da Carlo Carlei sul sequestro del bambino rapito a Porto Cervo nel gennaio del 1992, che lunedì 23 novembre arriva all'ultima puntata. Nel cast c'è anche Francesco Falchetto, di Orotelli, che veste i panni di un giovane bandito: una staffetta senza nome, sospesa tra il covo e il paese.

Quando Farouk fu portato via, lui aveva sei mesi. Di quella vicenda ha sentito parlare più tardi, tra i banchi di scuola, e la storia lo colpì «perché si trattava di un bambino come me». Oggi l'ha attraversata da attore, girando quasi tutte le sue scene in Campania e una nei boschi di Oliena. Lì una famiglia ha aperto le porte di casa alla troupe, e una signora anziana chiamava i ragazzi del set a sedersi accanto a lei, davanti al camino acceso.

Sul banditismo non usa giri di parole. «La Sardegna non è banditismo», dice, ma «quei periodi bui sono realmente accaduti», e dimenticarli «sarebbe come mancare di rispetto alle vittime dell'Anonima sequestri». Sulla polemica sollevata dalla Pro Loco di Mamoiada per Mamuthones e Issohadores, risponde da chi per anni ha indossato la maschera del suo paese: capisce il disappunto, ma anche le scelte del regista.

Chi è il tuo personaggio e che posto ha nella storia del sequestro?

Interpreto un giovane bandito. Non ha una vera e propria identità: ha solamente il compito di fare da staffetta dal covo al paese e viceversa. Anche perché, ricordiamocelo, non tutti i banditi di quel sequestro sono stati individuati e arrestati.

Come ti sei preparato a raccontare una vicenda vera, con persone e famiglie ancora vive?

Ho cercato di interpretare il mio personaggio pensando a cosa sarebbe andato incontro se solo avesse sbagliato qualcosa. È stato un ruolo molto delicato nella vicenda.

Nel 1992 eri già nato? Che ricordo hai, o che idea ti eri fatto, del caso Farouk prima di girare?

Quando successe il fatto avevo sei mesi. Negli anni successivi si continuava a parlare di banditismo sardo e anche di Farouk. Ricordo che ce ne avevano parlato a scuola, e questa storia mi colpì perché si trattava di un bambino come me. Erano anni difficili per la Sardegna, e sono storie che restano sempre nella memoria di tutti.

Com'è stato lavorare con Carlo Carlei e con Marco Bocci?

Lavorare con Carlo è stato un grande piacere. È una persona meravigliosa, oltre che un grande regista. Mai una parola fuori posto: si lavorava con tanta serenità. Con Marco Bocci sul set non ci siamo incontrati, ma ho avuto il piacere di conoscerlo. Abbiamo condiviso tante serate, cene e momenti di convivialità. È molto simpatico, umile, e ci ha fatto ridere tantissimo con i suoi aneddoti.

La serie è stata girata in gran parte in Sardegna. Cosa ti ha lasciato l'Isola, la sua gente, i suoi paesi?

In realtà solo una piccola parte delle riprese è stata girata in Sardegna. Tutto il resto è stato girato in Campania, perché il progetto è stato finanziato soprattutto da quella regione.

Che accoglienza avete avuto durante le riprese?

Le mie scene non sono state girate nei paesi della Sardegna. Io ho girato principalmente in Campania, fatta eccezione per una scena nei boschi di Oliena. Ovunque siamo stati accolti a braccia aperte. Ricordo che di fronte al set eravamo ospiti di una famiglia, in casa loro. Ci hanno accolto con molto calore, ed era bellissimo quando una signora anziana ci chiamava per farci sedere accanto a lei, di fronte al camino acceso.

Raccontare il banditismo sardo senza ridurre la Sardegna al banditismo: è un rischio che sul set avete sentito?

La Sardegna non è banditismo. Non lo è stata ieri e non lo è oggi, che è una piaga ormai sconfitta. Ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Quei periodi bui sono realmente accaduti: non possiamo e non dobbiamo negarlo né dimenticarlo. Sarebbe come mancare di rispetto alle vittime dell'Anonima sequestri, soprattutto a quelle che non hanno mai fatto ritorno a casa.

La Pro Loco di Mamoiada contesta il modo in cui la serie ha rappresentato Mamuthones e Issohadores: secondo loro un gesto di buon auspicio è stato trasformato in minaccia, e parlano di dignità «non sacrificabile per esigenze di copione». Cosa rispondi a chi si è sentito offeso?

Per tanti anni ho fatto parte della maschera del mio paese, sos Thurpos di Orotelli, quindi capisco il loro disappunto. Ma capisco anche le scelte del regista, che per motivi narrativi ha avuto l'esigenza di raccontare la scena in quel modo. La Sardegna è conosciuta anche per l'ospitalità, la cultura e le tradizioni, e sicuramente non sarà quella scena a far cambiare idea alle persone. Anzi, sarà un modo per venire a scoprirla, per chi ancora non la conosce.

Una fiction ha il dovere della fedeltà storica, o ha diritto a qualche licenza narrativa? Dov'è il confine quando si toccano le tradizioni di una comunità?

La parola fiction significa «finzione». La bellezza della creatività artistica impone che si possano raccontare alcune cose allontanandosi dalla realtà: il suo compito è emozionare, non fare storiografia. Il confine è sottile e riguarda un delicato equilibrio tra due esigenze diverse. Ciò che conta è che resti chiaro che si tratta di un'opera di finzione, in questo caso ispirata a fatti realmente accaduti. La fiction non è un documentario, sono due cose diverse: nella prima puoi fantasticare e romanzare, nel secondo sei obbligato a riportare solo ed esclusivamente la realtà dei fatti.

Con la messa in onda arrivano anche le reazioni del pubblico, in particolare di quello sardo. Quale ti ha colpito di più?

C'è chi ha apprezzato e chi no: sono pareri personali e vanno rispettati. Ho apprezzato i complimenti che abbiamo ricevuto per la nostra interpretazione, e approfitto per ringraziare le tantissime persone che mi hanno scritto e che hanno apprezzato anche la mia. Mi ha fatto sorridere che in tanti abbiano scritto che non siamo sardi: in realtà quasi tutti siamo nati e cresciuti in Sardegna.

Quale scena ti è rimasta addosso?

Non ho scene con forti picchi emotivi o con grandi azioni. Mi ha colpito il contesto, la trama. Raccontare un fatto di cronaca così crudele, per giunta ai danni di un bambino, è stato impegnativo.

Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla regia e alla produzione della fiction Rai «177 giorni» per avermi coinvolto in questo progetto. Tornare davanti a una telecamera è sempre un privilegio, ma ritrovare il set e avere di nuovo l'opportunità di essere su Rai 1 è per me un grande onore, e una soddisfazione che non do mai per scontata. Grazie alla mia famiglia: presenza costante, sostegno prezioso e complice silenziosa di ogni nuova esperienza, sempre pronta a incoraggiarmi e a credere in me.