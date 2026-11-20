La scomparsa di Corrado Augias, morto giovedì 19 novembre all'età di 91 anni, ha suscitato un vasto cordoglio nel mondo del giornalismo, della politica e della cultura. Nel giorno successivo alla sua morte non sono mancati, tuttavia, anche toni decisamente diversi. A far discutere è soprattutto la scelta di Libero, che ha dedicato al giornalista un titolo destinato a far discutere: "Il cattivo maestrino". Una definizione accompagnata, nell'edizione online, dal sottotitolo "Fino all'ultimo, un crociato contro le destre".

A firmare l'editoriale pubblicato il 20 novembre è Giovanni Sallusti, che ha scelto di ripercorrere criticamente il profilo pubblico e politico di Augias, soffermandosi sulle sue posizioni ideologiche e sul rapporto con gli esponenti del centrodestra. L'incipit dell'editoriale chiarisce subito il tono: "Se ne è andato Corrado Augias, e gli auguriamo sinceramente di aver avuto torto". Il riferimento è alla convinzione espressa più volte dal giornalista sulla morte e sull'assenza di una vita dopo di essa. Sallusti riprende proprio una sua dichiarazione: "Sono convinto che con l’ultimo fiato finisce tutto e tornerò nel nulla dal quale sono venuto".

Il cuore dell'articolo si concentra però sull'impegno civile e sulle convinzioni politiche di Augias. L'autore gli riconosce una precisa appartenenza culturale e politica, ricordando anche la sua esperienza da europarlamentare, eletto nel 1994 nelle file del Pds. Nel mirino finiscono soprattutto alcune sue dichiarazioni sui rappresentanti della destra italiana.

Tra gli episodi richiamati c'è un intervento televisivo a DiMartedì, il programma condotto da Giovanni Floris, durante il quale Augias aveva affermato: "Essere di destra è facile. Perché vuol dire andare incontro a quelle che sono le spinte istintive che tutti hanno. E che vengono invece moderate, e indirizzate meglio, dal ragionamento, dalla conoscenza degli argomenti, da un senso di nobile altruismo".

Sallusti ricorda inoltre i giudizi espressi dal giornalista su Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Nell'editoriale trova spazio anche il lungo rapporto di Augias con la Rai, durato oltre sessant'anni, e il suo addio all'emittente pubblica nel 2023, quando aveva manifestato perplessità sul nuovo corso aziendale.

Non manca, infine, un riferimento alla vicenda del presunto plagio che aveva coinvolto il libro Disputa su Dio, scritto insieme a Vito Mancuso, in relazione a un passaggio ritenuto molto simile a un testo di Edward O. Wilson. Sallusti ricorda la risposta data all'epoca da Augias: "Una macchia sulla camicia bianca".

Il titolo di Libero è stato ripreso anche da L'Espresso, che lo ha inserito nella propria rubrica satirica settimanale dedicata alle uscite più contestate della stampa e della politica, citando la prima pagina del quotidiano. Ma non solo: la polemica si è sparsa a macchia d'olio nel web, trovando la levata di scudi da parte centinaia di utenti che hanno contestato pesantemente la scelta editoriale del quotidiano, destinata senz'altro ad alimentare il dibattito politico nelle prossime ore.