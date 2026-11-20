La sua storia aveva trovato spazio sui social, dove aveva scelto di raccontare apertamente il percorso affrontato durante la malattia, condividendo con i follower speranze, difficoltà e momenti particolarmente delicati. Martina Sollazzo, giovane tiktoker napoletana di 22 anni, è morta nelle scorse ore. La notizia è stata comunicata dalla famiglia attraverso un messaggio pubblicato su TikTok, dopo giorni di apprensione per le sue condizioni di salute.

Solo due giorni prima, la madre aveva informato la comunità che seguiva la ragazza di un grave peggioramento del quadro clinico, spiegando che Martina era stata sottoposta a coma farmacologico. "In questo momento è in coma farmacologico, purtroppo l'attività elettrica del cervello fa fatica a ripartire", aveva scritto, aggiornando i tanti utenti che in quelle ore stavano manifestando vicinanza alla famiglia.

Poi l'annuncio della morte, accompagnato da una richiesta di rispetto e riservatezza da parte dei familiari: "Con grande dolore comunichiamo che Martina è andata in cielo. Chiediamo con il cuore in mano a tutti di rispettare il nostro dolore. Sappiamo che anche voi, amici, siete addolorati, ma vi preghiamo di non pubblicare ulteriori foto o contenuti che la riguardino. Ringraziamo di cuore tutti per i messaggi di affetto e vicinanza che stiamo ricevendo".

La scomparsa della 22enne è stata ricordata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha affidato ai social un messaggio di cordoglio, richiamando il legame della giovane con il quartiere di Scampia e il racconto della sua esperienza online: "Scampia piange la scomparsa della giovane Martina Sollazzo, aveva solamente 22 anni. Da tempo combatteva contro una malattia, sui social aveva raccontato la sua battaglia. Negli ultimi giorni la madre ha riferito il peggioramento delle condizioni di salute della figlia".

Sotto l'ultimo contenuto pubblicato da Martina si sono moltiplicati i messaggi di affetto e dolore da parte di chi aveva seguito la sua storia e le era stato vicino, anche attraverso lo schermo di un telefono. Tra i commenti, poche parole che restituiscono lo sgomento di tanti utenti: "Martina ci hai distrutti".