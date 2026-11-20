Un nuovo spazio dedicato a chi sceglie di spostarsi in bicicletta e utilizzare il treno, con l'obiettivo di rendere più semplice l'integrazione tra i due mezzi di trasporto. Olbia inaugura la prima velostazione della Sardegna, una struttura pensata per favorire l'intermodalità e incentivare forme di mobilità sostenibile. L'impianto, realizzato davanti alla stazione ferroviaria Rfi di Olbia Terranova, è stato presentato dal sindaco Settimo Nizzi e diventerà pienamente operativo da gennaio, quando sarà disponibile l'applicazione per accedere al servizio.

La struttura nasce per rispondere alle esigenze dei pendolari e di chi utilizza quotidianamente la bicicletta per i propri spostamenti. Al suo interno potranno trovare posto fino a dieci mezzi, con singole postazioni dotate anche di prese per ricaricare le biciclette elettriche. L'utilizzo sarà gratuito e l'iniziativa punta a promuovere un modello di mobilità più attento all'ambiente e alle necessità dei cittadini.

Il progetto rientra nell'iniziativa Mezzo (1/2), sostenuta dalla Fondazione Con il Sud in collaborazione con il Comune di Olbia, Aspo, Rfi e Hub Mat, soggetto capofila. L'obiettivo è creare un sistema di collegamento più funzionale tra trasporto ferroviario e mobilità ciclabile, favorendo spostamenti alternativi all'automobile.

Per il sindaco Settimo Nizzi, l'apertura della velostazione rappresenta un primo risultato all'interno di un percorso più ampio di trasformazione della mobilità urbana. "Si tratta di un passo avanti importante per Olbia perché con la realizzazione di questo progetto completamente finanziato dal Comune di Olbia in accordo con Rfi che ha collaborato al suo posizionamento e soprattutto ha appoggiato il trasporto sostenibile bici-treno, abbiamo realizzato questo spazio che da l'idea di quello che sarà il futuro della ciclabilità e cicloviabilità in Sardegna - ha dichiarato il sindaco Settimo Nizzi - Abbiamo realizzato tantissime liste ciclabili e pedonali, e penso sia una cosa buona che adesso chi prende il treno e chi vuole lasciare la bici qui dentro, possa farlo. Abbiamo tante cose da migliorare, ma questo è un buon inizio, ed è anche uno stimolo per tutte le altre comunità dove la ciclo viabilità dovrebbe essere stimolata. Spesso ci piace fare da apripista o essere contemporanei e seguire anche altri che già queste cose le hanno fatte".

L'amministrazione guarda già ai prossimi interventi per estendere i percorsi dedicati alle due ruote. Tra gli obiettivi indicati dal primo cittadino c'è il collegamento ciclabile con la spiaggia di Pittulongu, con una successiva estensione fino a Golfo Aranci lungo la strada provinciale. Ma le prospettive non riguardano soltanto il territorio comunale. Nizzi, che ricopre anche il ruolo di presidente della Provincia Gallura Nord Est Sardegna, ha anticipato un progetto allo studio per recuperare e riconvertire a uso ciclabile parte della vecchia rete ferroviaria isolana.

"Un altro progetto importante in fase di valutazione è lo studio di un percorso in collaborazione con la Regione per riadattare la vecchia rete ferroviaria che da Palau arriva a Sassari e prosegue poi fino ad Alghero in un percorso ciclabile, così come hanno fatto tantissime altre regione in Italia. Si tratta di un percorso entusiasmante che metterà in collegamento reale le coste con il centro dell'isola. Il progetto vedrà la luce tra non molto".

L'inaugurazione della velostazione rappresenta dunque il primo tassello di una strategia che punta a rendere la bicicletta una componente sempre più importante della mobilità quotidiana e turistica, integrandola con il trasporto pubblico e valorizzando anche le infrastrutture esistenti.