Quasi 40 dosi di cocaina già pronte per essere vendute, marijuana, denaro contante e materiale per preparare le confezioni destinate allo spaccio. È quanto avrebbero trovato i carabinieri nell'abitazione di un 38enne dell'hinterland cagliaritano, arrestato in flagranza di reato nella giornata di oggi dai militari della Compagnia di Quartu Sant'Elena.

L'operazione è scaturita da un'attività investigativa avviata sul territorio per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e individuare eventuali punti di spaccio. I sospetti maturati durante i servizi di osservazione e controllo hanno portato i militari a procedere con una perquisizione nell'abitazione dell'uomo.

La verifica avrebbe permesso di individuare diversi quantitativi di droga, che erano stati nascosti all'interno dell'immobile. In particolare, i carabinieri hanno recuperato quasi 40 dosi di cocaina, già suddivise e confezionate per la vendita, e circa 80 grammi di marijuana.

Nel corso dell'intervento sarebbero stati inoltre trovati 250 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti dagli investigatori riconducibili all'attività di spaccio, oltre a materiale utilizzabile per la pesatura e il confezionamento delle sostanze.

Tutto quanto rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Per il 38enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'intervento rientra nell'attività di controllo condotta dai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena per contrastare la diffusione degli stupefacenti e rafforzare la sicurezza nei centri del territorio.