Si sarebbe allontanato dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare, ma è stato rintracciato dai militari poco dopo il controllo. Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato la scorsa notte a Siurgus Donigala, nel Cagliaritano, con l'accusa di evasione.

L'intervento è scattato intorno all'1, quando i militari della Stazione locale hanno effettuato un controllo domiciliare per verificare il rispetto della misura restrittiva alla quale l'uomo era sottoposto, che prevedeva anche un permesso di assentarsi dall'abitazione. Durante la verifica, però, non sarebbe stato trovato in casa e la sua assenza è risultata ingiustificata.

Le ricerche avrebbero permesso di rintracciarlo circa mezz'ora più tardi, intorno all'1.30, mentre stava facendo rientro nella propria abitazione. Per lui è quindi scattato l'arresto in flagranza di reato.

Informata dell'accaduto, l'Autorità giudiziaria ha disposto che l'uomo venisse nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.