Guardie mediche, ecco le sedi operative nel fine settimana dal 20 al 22 novembre in Ogliastra, con orari differenziati a seconda dei comuni. Il servizio sarà garantito continuativamente a Baunei, Gairo, Jerzu, Perdasdefogu e Villagrande Strisaili dalle 20 di venerdì 20 novembre alle 8 di sabato 21 e dalle 10 di sabato fino alle 8 di lunedì 23 novembre.

A Bari Sardo l'assistenza sarà disponibile dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, dalle 20 di sabato alle 8 di domenica e dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì. A Ilbono il turno è previsto dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato.

A Seui il servizio sarà attivo dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato, dalle 10 di sabato alle 8 di domenica e dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì. A Talana la guardia medica sarà operativa dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 20 di sabato alle 20 di domenica.

A Tertenia sono previsti due turni: dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 10 di sabato alle 8 di domenica. A Tortolì, infine, il servizio sarà disponibile dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato e dalle 20 di domenica alle 8 di lunedì.

Per richiedere assistenza è possibile chiamare il numero europeo 116 117. La centrale regionale metterà in contatto con il medico della postazione più vicina oppure, se necessario, con il servizio di emergenza 118.