Prosegue la preparazione del Cagliari in vista della sfida contro il Parma, in programma sabato 13 settembre alle 15 all’Unipol Domus. La squadra si è ritrovata questo pomeriggio al CRAI Sport Center di Assemini per una nuova seduta di allenamento.

L’allenamento si è aperto con lavori di attivazione, seguito da esercizi di posizione e da una partitella a metà campo. Programma personalizzato invece per Gabriele Zappa, che sta recuperando da una contusione alla coscia sinistra.

Sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali Riyad Idrissi e Marco Palestra, che hanno svolto lavoro defaticante. È tornato anche Zito Luvumbo, ma le notizie non sono positive: gli accertamenti medici, dopo l’infortunio accusato con l’Angola, hanno evidenziato una lesione distrattiva di basso grado agli adduttori della coscia destra.

La squadra tornerà in campo domani mattina, giovedì 11, per proseguire la preparazione in vista della sfida contro i gialloblù.