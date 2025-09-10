Avs, Pd e Movimento 5 Stelle hanno chiesto al governo di riferire con urgenza in Aula sulla presenza di militari israeliani in soggiorno in Italia, tra le Marche e la Sardegna.

Francesca Ghirra (Avs) ha sollecitato l’esecutivo a chiarire “quali ragioni e quali accordi abbiano determinato la presenza di militari israeliani sul nostro territorio e quali siano i costi a carico dello Stato”.

Durissima la posizione della deputata dem Laura Boldrini, che ha parlato di “decine di soldati dell’Idf accolti come turisti in Sardegna e nelle Marche, assistiti dalle forze dell’ordine per garantire la serenità del loro soggiorno, dopo aver commesso crimini indicibili. È vergognoso”.

Sulla stessa linea anche Alfonso Colucci (M5S), che ha chiesto la presenza immediata in Aula del vicepremier Antonio Tajani. “La popolazione marchigiana e sarda – ha affermato – è rimasta sorpresa nel vedere militari israeliani in resort di lusso, a riposo dopo le fatiche della guerra”.