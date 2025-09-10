È stato identificato nel pomeriggio il corpo rinvenuto nelle campagne della Nurra, tra Monte d’Accoddi e l’area industriale di Truncu Reale: si tratta di William Manca, 45 anni, scomparso da Sassari sabato scorso.

La scoperta è avvenuta lungo la provinciale 56, dove due uomini in passeggiata si sono imbattuti in un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Subito hanno avvisato le forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sassari, insieme a polizia e vigili del fuoco. Poco dopo sono arrivati anche il pubblico ministero di turno, Ermanno Cattaneo, e il medico legale per il sopralluogo.

A riconoscere la vittima è stato il fratello, accompagnato da un amico. Secondo la prima ricognizione medica, il corpo non presenta ferite o segni di violenza: sarà ora l’autopsia a chiarire le cause del decesso.