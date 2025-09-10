La Protezione Civile comunale, insieme alle Organizzazioni di Volontariato, al Servizio Manutenzioni e ai dipendenti comunali, ha affrontato ad Alghero una mattinata intensa sin dalle prime ore di oggi, mercoledì 10 settembre.

Il Centro Operativo Comunale (Coc), attivato dal Sindaco Raimondo Cacciotto, è stato in azione per coordinare gli interventi di soccorso e assistenza a seguito delle abbondanti piogge che hanno causato allagamenti in diverse zone della città.

Nel Lungomare Barcellona e in via Lido, diversi interventi sono stati necessari per liberare auto bloccate e prestare soccorso. In via Cipro, due famiglie di anziani in difficoltà sono state aiutate a sgomberare le loro case allagate. Grazie all'impegno della Protezione Civile, gli appartamenti sono stati puliti e resi nuovamente accessibili durante la mattinata.

Lavori di messa in sicurezza e prevenzione sono ancora in corso, in previsione delle indicazioni dell'allerta meteo regionale emessa ieri dalla Protezione Civile.