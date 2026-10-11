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Scende in campo il Cagliari, che sfida la Juventus alla Domus nel posticipo delle 20:45. Dubbi sciolti per Pisacane che apporta delle novità di formazione.
In difesa i titolatissimi: fra i pali Caprile, poi Ze Pedro, Mina, Rodriguez e Oberto. In mezzo il trio Adopo, Winks, Romano. La sorpresa sulla trequarti con l'esordio dal 1' di Massolin, che assiame a Maldini agirà alle spalle di Mendy.
Questo il'11 della Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik, Douglas Luiz, Sarr, Conceicao, McKennie, Nico Gonzalez, Kolo Muani.