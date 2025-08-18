Il Cagliari scalda i motori in vista dell’esordio in campionato contro la Fiorentina, in programma domenica 24 agosto alle 18:30, alla Domus, e scende in campo domani pomeriggio ad Assemini per iniziare la preparazione. Fabio Pisacane dovrà fare a meno di Leonardo Pavoletti, ancora indisponibile, mentre valuterà le condizioni di Luperto, non ancora al meglio, e di Gaetano, già convocato per la gara di Coppa Italia vinta ai rigori contro l’Entella.

Focus sul lavoro in campo, ma anche un occhio vigile verso il mercato, soprattutto quello in uscita. Dopo l’ufficializzazione di numerosi arrivi, infatti, non è da escludere qualche partenza importante: tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Piccoli, dieci reti lo scorso campionato e una valutazione intorno ai 30 milioni.

Fra le pretendenti si starebbe inserendo anche il Napoli, che ha inserito il nome dell’attaccante rossoblù fra quelli dei papabili sostituti dopo l’infortunio di Lukaku, che costringerà il centravanti partenopeo a saltare la prima metà di stagione.

Sempre sul fronte cessioni, il Bologna ha manifestato interesse per Luvumbo, ma le offerte non hanno soddisfatto le richieste del club, mentre Zortea piace da tempo alla Fiorentina. Le cessioni di Veroli al Palermo e dell’ex Primavera Bolzan sono ormai in dirittura d’arrivo.

In entrata, il Cagliari valuta l’argentino Santiago Fernandez del Talleres per rinforzare la difesa, già alle prese con problemi di disponibilità. Buone indicazioni, nel frattempo, arrivano dai nuovi acquisti Folorunsho, Esposito e Kilicsoy: proprio l’ex Inter potrebbe partire titolare domenica accanto a Piccoli.