Donatella Sau, 63 anni, è stata ritrovata morta ieri pomeriggio, domenica 17 agosto, nel circolo "Il Club degli amici" a Sassari, luogo da lei gestito in piazza Tola nel centro storico della città. La donna non aveva risposto alle chiamate dei familiari, che hanno lanciato l'allarme nel pomeriggio, e le autorità sono intervenute nel locale dopo essere stati informati dell'ultima posizione nota di Donatella.

I vigili del fuoco hanno dovuto forzare l'ingresso per accedere al locale, dove hanno trovato la donna deceduta. Il marito, con problemi di deambulazione, non era infatti riuscito ad aprire la porta ai soccorritori a causa dello shock emotivo, ed è stato trovato accanto a lei.

Il medico intervenuto sul posto ha confermato il decesso, non rilevando segni di violenza sul corpo. Gli agenti della squadra Volanti della questura stanno investigando sull'accaduto, mentre la Procura di Sassari ha ordinato il sequestro della salma e l'autopsia per chiarire le circostanze del tragico evento.