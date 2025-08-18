Ricoverata in ospedale ha raccontato di essere stata violentata a bordo di un traghetto nella tratta che da Porto Torres conduce al porto di Genova. La vittima una 19enne residente nel capoluogo ligure.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una cabina della nave. L’aggressore avrebbe richiamato la sua attenzione chiedendole aiuto per aprire una porta difettosa, per poi violentarla e darsi alla fuga dileguandosi fra i ponti del traghetto.

La giovane si è subito rivolta al personale di bordo, che l'ha soccorsa e ha allertato la polizia. Arrivati a destinazione, la ragazza è stata subito trasportata al Galliera. Nella 19enne, a cui è stato fornito dall'ospedale anche supporto psicologico, sarebbero state riscontrate lesioni compatibili con un rapporto non consenziente.

Al momento la vittima non ha formalizzato una denuncia. Sulla vicenda indaga la polizia che ha avviato approfondite indagini sulla cabina e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.