Una fatalità che è costata la vita a un turista di 42 anni, residente a Roma e in vacanza in Salento. L'uomo è infatti morto dopo essere stato colpito da un fulmine.

Stava percorrendo in sella alla sua due ruote la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento, mentre la zona era interessata da un forte temporale.

Un fulmine si è scagliato verso la statale e, proprio nel tratto in cui stava transitando, è stato colpito il motociclista, che è stato sbalzato dal mezzo ed è rimasto folgorato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.