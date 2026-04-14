"PD e Todde sono di nuovo ai ferri corti, è da irresponsabili tenere bloccato il tesoretto vertenza entrate". Non usa mezzi termini Fausto Piga, vice capogruppo di FDI nel commentare i tempi che si allungano per l'approvazione della variazione al bilancio.

"Annunciata a gennaio come imminente subito dopo la finanziaria, siamo ad aprile e non risulta nemmeno approvata dalla Giunta - ricorda Piga - ora anche il PD si è accorto dell'immobilismo imbarazzante che l'opposizione denuncia da mesi e si è accodato con un ennesimo ultimatum alla Giunta per sollecitare l'approvazione immediata della manovrina, tuttavia agli ultimatum del PD non ci crediamo più, sono i soliti penultimatum, si alza un po' la voce, ma poi i cinque stelle rimettono tutti in riga".

"Più tardi si approva la variazione e più si metteranno in difficoltà sindaci, famiglie e imprese, che saranno costretti a fare corse contro il tempo per non rischiare di mandare in avanzo le risorse, se non opportunamente programmate o spese entro il prossimo 31 dicembre - conclude il meloniano - è bene che PD, 5S e Todde si chiariscano subito le idee perché non c'è più tempo da perdere in chiacchiere".



