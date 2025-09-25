“Siamo stanchi di vedere civili uccisi tutti i giorni e di vedere un governo che non è capace di dire che servono due popoli e due Stati e che deve riconoscere la Palestina. Le regioni governate da noi lo stanno facendo”. Lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde, aprendo la festa di chiusura della campagna elettorale ad Ancona dell'eurodeputato dem e candidato del centrosinistra a presidente della Regione Marche, Matteo Ricci.

“Troppo comodo annunciare soldi, promesse e infrastrutture…ma non potevano pensarci prima? Cinque anni non sono sufficienti per cambiare tutto, ma sono sufficienti per cambiare qualcosa”, ha detto ancora Alessandra Todde.

“Lasciatemi dire che da noi tutto è cominciato. - ha aggiunto Todde - I nostri valori sono forti e ci rendono diversi dagli altri e dobbiamo dircelo. Di Matteo posso dire che ama la sua terra ed è una persona onesta”.