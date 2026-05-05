Per la giornata di mercoledì 3 giugno 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato presso Palazzo Piacentini, alle ore 11:00, un nuovo tavolo dedicato alle principali vertenze del polo industriale del Sulcis Iglesiente che coinvolgono Eurallumina, Sider Alloys e Portovesme Srl.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha promosso l’incontro, d’intesa con la Regione Sardegna, a seguito di un confronto con l’assessore regionale dell’Industria, Emanuele Cani, sui principali dossier industriali e sulle crisi aziendali presenti nell’isola.

In una nota, l’assessorato regionale ha espresso apprezzamento per la convocazione del tavolo, "Cogliamo con favore la convocazione da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, di un nuovo tavolo sulle tre principali vertenze del Sulcis Iglesiente - Eurallumina, Sider Alloys e Portovesme Srl - il 3 giugno prossimo", ha dichiarato Cani.

L’assessore ha inoltre sottolineato che l’iniziativa arriva dopo "un lungo confronto con il Ministro Urso e i suoi collaboratori, durante il quale è emersa l’esigenza di riconvocare un tavolo per fare il punto sulle problematiche del polo industriale di Portovesme".

Cani auspica che l’appuntamento possa rappresentare un passaggio significativo, "sussistano le condizioni per valutare in modo circostanziato le prospettive industriali e occupazionali delle tre realtà aziendali e poter così definire le azioni a sostegno del sistema produttivo del territorio".

Secondo quanto riportato in una nota del Mimit, la riunione sarà dedicata a un aggiornamento complessivo delle tre vertenze, con l’obiettivo di verificare gli sviluppi più recenti, analizzare le prospettive industriali e occupazionali e individuare possibili interventi a sostegno del sistema produttivo locale.