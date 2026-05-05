Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 4 maggio 2026, a Sassari, i Carabinieri hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di controllo nel centro storico cittadino, i militari hanno notato l'arrestato mentre percorreva via San Donato con un trolley. L’atteggiamento sospetto li ha spinti a procedere con una perquisizione personale: all’interno del bagaglio sono stati rinvenuti 475 grammi di cocaina.

Nel corso dell’operazione è stata inoltre sequestrata la somma in contanti di 2.100 euro, ritenuta verosimile provento dell’attività illecita.

La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro. L’uomo, al termine delle formalità di rito e su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.