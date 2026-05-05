Il 151° Reggimento fanteria "Sassari" ha ricevuto oggi la Medaglia d'argento al valore dell'Esercito per il suo impegno durante la missione Unifil in Libano dal agosto 2024 a febbraio 2025. La cerimonia si è tenuta a L'Aquila, con la presenza delle principali autorità, incluso il ministro Guido Crosetto, in occasione del 165° anniversario della costituzione dell'Esercito italiano.

Il riconoscimento è stato conferito per le attività svolte dal Reggimento in un contesto di tensioni ed elevata instabilità, come specificato nel Decreto ministeriale. Nell'ambito della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, i militari del 151° hanno mantenuto la continuità operativa, presidiando il territorio e offrendo supporto alla popolazione locale con coraggio e senso del dovere.

La motivazione ufficiale definisce il Reggimento una "prestigiosa Unità di fanteria" che ha agito con "spiccato coraggio e singolare perizia", assicurando il successo della missione e contribuendo al prestigio internazionale dell'Italia.

Il reggimento vanta una consolidata esperienza nei principali teatri operativi internazionali, dai Balcani all'Afghanistan fino al Medio Oriente, in continuità con la tradizione della Brigata Sassari, espressione di valori radicati nella storia dell'unità e ancora pienamente attuali.

"Questo riconoscimento appartiene a ogni uomo e donna del reggimento e alle loro famiglie - ha dichiarato il colonnello Andrea Pagliaroli, comandante del 151/o -. La Medaglia sulla nostra Bandiera di Guerra è il simbolo di un impegno collettivo al servizio dell'Italia".