Il prossimo martedì 12 maggio, nell’ambito dell’evento R2I – Research to Innovate Italy promosso dalla Conferenza delle Regioni, è in programma a Bologna il panel “Grandi infrastrutture di ricerca e futuro dei territori”, organizzato dalla Regione Sardegna.

L’iniziativa si inserisce in un contesto dedicato ai temi dell’innovazione, dell’Intelligenza Artificiale, del deep tech e del PNRR, e rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, investitori, startup, università e centri di ricerca. Al centro del panel, il progetto Einstein Telescope (ET), per il quale è stata individuata come possibile sede l’area della miniera dismessa di Sos Enattos, nel comune di Lula.

Secondo quanto illustrato dagli organizzatori, il progetto prevede la realizzazione di circa 30 chilometri di gallerie sotterranee, laboratori di fisica e astrofisica, un centro visitatori e ulteriori infrastrutture collegate. Gli investimenti complessivi indicati ammontano a oltre 350 milioni di euro già stanziati dalla Regione Sardegna, cui si aggiungerebbero circa 950 milioni di euro previsti dal Governo italiano.

Il panel, in programma alle ore 11:30 presso la Sala Ambra dell’ex Gam in piazza della Costituzione 4/A, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo della ricerca, con l’obiettivo di condividere esperienze legate alla presenza di grandi infrastrutture scientifiche e di analizzarne l’impatto socioeconomico sui territori coinvolti.

Tra i partecipanti figurano l’assessore regionale degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna, Sebastian Cocco, il professor Domenico D’Urso e il ricercatore Michele Punturo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, oltre ai consulenti della presidente Todde, Diego Corrias e Nicola Pirina. Presenti anche rappresentanti del Centro Regionale di Programmazione (CRP), di Sardegna Ricerche e di Sardegna IT.

“Il 12 maggio sarò a Bologna a rappresentare la Regione Autonoma della Sardegna al panel nazionale “Research to Innovate Italy”. La Sardegna porta al centro del dibattito nazionale i temi che definiscono il suo futuro: l’impatto di Einstein Telescope sul territorio di Lula e del Nuorese, l’innovazione industriale, il cambiamento culturale e la governance delle grandi infrastrutture di ricerca. È il momento giusto per costruire insieme alle altre Regioni italiane una visione condivisa su questi temi”, dichiara l’assessore Cocco.