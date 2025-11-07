Il senatore del Partito Democratico Marco Meloni critica duramente le parole di Giorgia Meloni e Matteo Salvini dopo le battute dei due leader sulla data dello sciopero generale indetto dalla Cgil per venerdì 12 dicembre contro la manovra di bilancio del Governo.

“L’ironia con la quale Giorgia Meloni e Matteo Salvini deridono chi sciopererà contro la manovra è arrogante e volgare. Alla destra estrema al governo del paese da ormai 3 anni manca il rispetto e il decoro che meritano i lavoratori e le lavoratrici che in questo modo esprimono legittimamente il loro dissenso nei confronti di una manovra di bilancio che premia solo i benestanti e non porta loro alcun beneficio. Anzi, dovranno fare i conti con salari fermi, tagli ai servizi e un futuro sempre più incerto. Dunque, fanno benissimo a scioperare” è il commento del senatore sardo.

La premier Giorgia Meloni aveva commentato ironicamente sui social: “Nuovo sciopero generale della Cgil contro il Governo annunciato da Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?”, alludendo al fatto che la data cada di venerdì.

Un’ironia ripresa anche dal vicepremier Matteo Salvini, che ha scritto su X: “La Cgil annuncia sciopero generale il 12 dicembre. E chissà come mai, proprio di venerdì… Invitiamo Landini, per una volta, a rinunciare al weekend lungo e organizzare lo sciopero in un altro giorno della settimana”.