Un morto e due feriti è il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 5, nel territorio di Samatzai, nella Città Metropolitana di Cagliari.

A perdere la vita è stato Alberto Secci. L'uomo aveva 61 anni ed era di Guasila (non 80 come inizialmente appreso), mentre sono rimasti feriti una donna e il figlio di 17 anni che viaggiavano a bordo dell’altra vettura.

L’impatto tra le due auto, avvenuto intorno alle 7, è stato frontale. Per cause ancora in corso di accertamento, la Fiat 500 condotta dalla vittima e quella con a bordo madre e figlio, una Ford Fiesta, si sono scontrate violentemente. L’uomo è deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere la donna, rimasta incastrata nell’abitacolo, che è stata trasportata in ospedale insieme al figlio.

Entrambi, secondo le prime informazioni, non sarebbero in pericolo di vita.

I carabinieri stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato al tragico scontro.