La Protezione civile regionale ha diramato due avvisi di condizioni meteorologiche avverse e di criticità ordinaria (codice giallo) per rischio idrogeologico e temporali, validi dalle ore 9 di sabato 8 novembre fino alle 12 di domenica 9 novembre.

L’allerta riguarda in particolare le aree dell’Iglesiente, del Campidano, di Montevecchio Pischinappiu e del Tirso, ma le precipitazioni interesseranno gran parte dell’Isola, con un peggioramento progressivo nel corso della giornata di sabato.

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile, dal pomeriggio di sabato sono previste piogge diffuse e temporali anche di forte intensità, con cumulate localmente elevate. I fenomeni inizieranno nel settore centrale e meridionale, per poi estendersi nel corso della notte verso le zone orientali. Non si escludono temporali isolati di forte intensità e colpi di vento.

Anche il Comune di Cagliari, attraverso il servizio di Protezione Civile, ha disposto alcune misure preventive per ridurre i rischi legati a eventuali allagamenti e criticità idrauliche, soprattutto nel territorio della Municipalità di Pirri, storicamente più esposto. Dalle ore 9 alle ore 24 di sabato 8 novembre sarà opportuno evitare di parcheggiare in alcune vie indicate in un apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, mentre l’area di sosta sicura è stata individuata presso la Piscina comunale di Terramaini, in via Pisano.