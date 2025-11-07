PHOTO
Sei uomini sono stati arrestati all'alba di martedì dagli agenti della Squadra mobile di Nuoro con l'accusa di far parte di una banda specializzata in assalti armati ai furgoni portavalori e altre rapine nel Nuorese.
Durante gli interrogatori di garanzia davanti al giudice Giovanni Angelicchio, nessuno dei sospettati ha scelto di rispondere alle domande o rilasciare dichiarazioni spontanee, e i loro avvocati valuteranno la possibilità di richiedere misure cautelari alternative al carcere presso il tribunale del riesame, mentre un settimo sospettato risulta ancora latitante.
Le indagini condotte dalla Squadra mobile della questura di Nuoro, coordinate dal pm Ireneo Satta, continuano ad avanzare, con quattro persone indagate per favoreggiamento e molte questioni ancora da chiarire.
La banda è accusata di vari crimini, tra cui l'assalto al furgone portavalori della Mondialpol avvenuto a Torpè lo scorso 13 marzo, l'attacco al bancomat delle poste di Oliena il 15 agosto 2025 e il furto di sigarette per 300mila euro dai Monopoli di Stato a Pratosardo, nella zona industriale di Nuoro.