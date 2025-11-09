“Le uniche due Regioni che si sono spostate in questi anni si chiamano Umbria e Sardegna, e le abbiamo vinte noi, non la destra. Per cui, i bilanci si fanno alla fine ma sono certa che vinceremo con Roberto Fico anche in Campania, e anche nelle altre Regioni. Sarà l’antipasto di quando nel 2027 andremo a battere queste destre e ridaremo una speranza al Paese”. Con queste parole, pronunciate dal palco del congresso nazionale dei Giovani Democratici a Napoli, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha infiammato la platea dem, rilanciando la sfida politica in vista delle elezioni regionali e del futuro appuntamento con le politiche del 2027.

In piena campagna elettorale per le Regionali in Campania – dove, secondo i sondaggi, il centrosinistra sarebbe avanti di circa dieci punti – Schlein ha rivendicato i successi recenti e il percorso di rilancio del partito: “Quando abbiamo perso le elezioni del 2022 ci davano per morti, ma ci siamo rialzati. Non ho visto tanti partiti crescere di dieci punti dopo una sconfitta e arrivare al 24% alle europee. Dobbiamo crescere ancora, ma dobbiamo anche essere orgogliosi del cammino intrapreso: abbiamo vinto in 24 capoluoghi su 38, facendo sette a zero nei capoluoghi di regione”.

La segretaria dem ha poi ribadito la volontà di costruire un fronte progressista ampio e unitario: “Lo faremo con una coalizione progressista e con un Pd forte e rinnovato”, ha dichiarato, rimarcando la vocazione “testardamente unitaria” del partito, “sia dentro che fuori”.

Nel suo intervento, Schlein ha toccato anche i temi economici e sociali, sottolineando la necessità di rimettere al centro la redistribuzione delle ricchezze: “Saremo quelli che vogliono riportare una parola fondamentale per la sinistra al centro del dibattito: la redistribuzione delle ricchezze, del potere, ma anche del tempo, che è diventato una risorsa fondamentale”.