Tragedia all’alba di oggi sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano, dove un violento incidente tra più veicoli ha provocato tre morti e tre feriti.

Le vittime sono un ragazzo di 23 anni e due uomini di 62 e 64 anni. Feriti anche un giovane di 25 anni e due donne di 55 e 56 anni, che sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.30 del mattino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, diverse ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno estratto i corpi dalle lamiere dei veicoli coinvolti.

La tangenziale sud è rimasta chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi, con pesanti ripercussioni sul traffico. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo la dinamica esatta dello schianto, per chiarire le cause e stabilire eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Bergamo News, lo scontro avrebbe coinvolto più auto, ma non è ancora chiaro quale mezzo abbia perso per primo il controllo o se vi siano stati tamponamenti a catena.