Alvaro Morata è caduto nel "tranello" di Yerry Mina. Il difensore rossoblu è stato protagonista di una prova solida e senza sbavature nel pareggio del Cagliari a Como. A rubare l'occhio è stato un episodio in particolare: dopo l'ennesimo screzio con Mina, che va giù su un placcaggio dello spagnolo, l'attaccante protesta e si fa ammonire, poi si rivolge a Fabregas in panchina e chiede il cambio.

Richiesta accontentata: l'allenatore lo ha immediatamente sostituito. Il centravanti, visibilmente innervosito, è uscito dal campo dopo una prova incolore, sconfitto nel duello psicologico col difensore rossoblu.

Nel post partita, interpellato sulla vicenda, Fabregas ha commentato così: "Yerry Mina? Preferisco non parlare di questo tipo di giocatori, dovrebbe parlarne l'arbitro". Questo invece il punto di vista del calciatore del Cagliari: "Io amo giocare dando tutto. Il contatto fisico fa parte del gioco. Poi se c'è fallo chiedo scusa", ha commentato Mina.