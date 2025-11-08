Martedì 11 novembre 2025, per circa 18 ore, l’Enas eseguirà interventi di manutenzione straordinaria lungo l’acquedotto Coghinas 2, che fornisce acqua grezza ai potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, Castelsardo e Monte Agnese. Gli impianti servono Sassari, Porto Torres, Stintino, Tergu e Alghero.

Le operazioni potrebbero comportare riduzioni nell’erogazione, in parte compensate dall’approvvigionamento da altre fonti. Per limitare i disagi, Abbanoa effettuerà parallelamente una serie di interventi sulle proprie reti, tra cui: installazione di nuove apparecchiature idrauliche nel nodo idrico di viale Adua a Sassari; attivazione di un nuovo tratto di condotta nella linea per Stintino, vicino all’attraversamento ferroviario di Funtana Cherchi a Porto Torres; efficientamento di un tratto della condotta per Stintino nei pressi dello stagno in località Le Tonnare.

"È stato approntato, come di consueto, un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile negli impianti interessati", comunica il gestore.

Nel dettaglio, le interruzioni riguarderanno:

Sassari: nelle zone servite dal serbatoio di via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu e integrato da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru, Valle Gardona e Gioscari). Qui l’erogazione sarà sospesa martedì dalle 14 alle 6 del giorno successivo e mercoledì dalle 23 alle 6 per consentire la ricostituzione dei livelli nei serbatoi.

Porto Torres (quartiere Serra Li Pozzi): stop dell’acqua dalle 6 di martedì alle 6 di mercoledì.

Stintino (Pozzo San Nicola e agro): chiusura dalle 6 di martedì alle 16 di mercoledì.

Alghero: interruzione dalle 22 di martedì alle 6 di mercoledì.

Castelsardo: stop dalle 6 di martedì alle 6 di mercoledì, con servizio sostitutivo su strada mediante autobotti in via Nazionale e nei parcheggi Papillon (Lu Bagnu) a partire dalle 8 di martedì fino al ripristino dell’erogazione.

A Sassari, in piazza Centrale, sarà presente un’autobotte a disposizione dei cittadini dalle 9 di martedì.