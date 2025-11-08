Ci sono ancora i guantoni di Elia Caprile nel pareggio ottenuto dal Cagliari in un campo ostico come quello del Como. Al Senigallia gli interventi decisivi del portiere hanno permesso a Cagliari di portare a casa un prezioso 0-0.

Riflessi super, uscite impavide e una costante impressione di dominio della sua area. L'ennesima prestazione convincente di un avvio di stagione eccezionale, che è valsa all'estremo difensore la prima convocazione in Nazionale.

Il ct Gattuso lo ha infatti incluso nella rosa che affronterà le ultime due sfide del girone di qualificazione al Mondiale, con Moldavia e Norvegia. Un riconoscimento meritato per quanto mostrato da quando veste la casacca rossoblu. E così un calciatore del Cagliari torna a vestire la maglia dell'Italia; l'ultimo, curiosamente, era stato ancora un portiere: Alessio Cragno.

Lo stesso portiere, al termine del match ha voluto ringraziare i suoi tifosi per il sostegno: "Ciao ragazzi vi volevo ringraziare per tutto il supporto che ci date sempre. Sono arrivato in Nazionale anche grazie a voi. Oggi un punto veramente importante, non potevo chiedere di meglio", ha commentato.