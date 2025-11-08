Una tragedia straziante si è consumata sulla A22 del Brennero: Stefania Palmieri, 36 anni, è morta ieri in un terribile incidente stradale avvenuto tra i caselli di Mantova Nord e Nogarole Rocca. Con lei ha perso la vita anche il bambino che portava in grembo, al nono mese di gravidanza.

Secondo le prime ricostruzioni, la vettura di Stefania si è scontrata con un mezzo pesante che la precedeva. L’impatto è stato violentissimo e l’auto è rimasta incastrata sotto la cisterna del camion. Nonostante i tempestivi interventi dei sanitari del 118, i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili, e per la donna e il suo bambino non c’è stato nulla da fare.

Stefania Palmieri era originaria di Modena, viveva a Padova e lavorava a Dolo, nel Veneziano, come direttrice delle risorse umane per un’azienda di moda. Laureata alla Bocconi, si era costruita una carriera brillante, guadagnandosi il rispetto dei colleghi e numerose soddisfazioni professionali.

La donna era anche figlia di Beniamino Palmieri, noto chirurgo ed ex professore dell’Università di Modena e Reggio Emilia, che oggi piange la perdita improvvisa e drammatica della figlia e del suo futuro nipote.Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.