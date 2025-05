“La realtà è che ci siamo, si parla di alcune settimane per l'avvio dei lavori, entro questa estate”. Queste le parole del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, a margine della sua visita ai padiglioni di Tuttofood in corso a Rho Fiera a Milano, in risposta a chi gli chiedeva entro quando sarebbero partiti i lavori di realizzazione del ponte sullo Stretto.

Sul tema era intervenuta, nei giorni scorsi, anche la stessa premer Giorgia Meloni. “È un punto ambizioso del nostro programma, che condivido. Siamo stati la civiltà delle grandi edificazioni che stupivano il mondo, non possiamo intimidirci per un Ponte, anche se maestoso. Dopodiché sappiamo quante difficoltà comporti, ma tutto sta procedendo nella giusta direzione” aveva dichiarato la presidente del Consiglio.