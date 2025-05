È arrivato questa mattina nella sede della direzione strategica dell’Aou di Sassari, al secondo piano del palazzo Bompiani di viale San Pietro, e ha voluto subito incontrare i dipendenti. Un gesto semplice, ma carico di significato. Si è così ufficialmente insediato Mario Carmine Antonio Palermo, nominato commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria con deliberazione della Regione Sardegna lo scorso 27 aprile.

Una nomina che arriva in attuazione di quanto previsto dalla Legge regionale n. 8 dell’11 marzo 2025, pubblicata sul Buras il 13 marzo, che dispone «interventi urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale». La normativa prevede la possibilità di commissariare le direzioni generali delle aziende del Servizio sanitario regionale entro 45 giorni dall’entrata in vigore.

Palermo, esperto di programmazione sanitaria nonché dirigente medico di lungo corso e già direttore della struttura complessa di Endocrinologia, Malattie della Nutrizione e del Ricambio e del Dipartimento di Medicine specialistiche dell’Aou di Sassari, è stato scelto tra i professionisti iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali (D.lgs. 171/2016). Resterà in carica per sei mesi, rinnovabili per altri sei, come indicato nel contratto sottoscritto nei giorni scorsi.

"Sento forte il peso e il valore di questo incarico – ha dichiarato il commissario Palermo durante il primo incontro con lo staff –. Lavorerò in ascolto, con rigore e spirito di servizio. Il mio obiettivo è assicurare stabilità, efficienza e trasparenza nei processi. Ma, soprattutto, rafforzare la fiducia nei confronti di un’Azienda che ha grandi potenzialità".

Il mandato del commissario straordinario è regolato dall’articolo 14 della recente legge regionale e gli conferisce precisi obiettivi, tra questi la predisposizione di un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi, la valutazione e razionalizzazione della rete ospedaliera e territoriale aziendale, quindi ancora la verifica dell’atto aziendale, l’adeguamento dei fabbisogni di personale, la revisione dei contratti in essere e l’ottimizzazione dei processi interni.

Inoltre, il commissario dovrà anche occuparsi dell’adeguamento delle tecnologie sanitarie e del coordinamento con l’Università degli Studi di Sassari, che rappresenta la mission dell’Aou.

Insediato anche il commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, Vincenzo Serra, questa mattina negli uffici del San Giovanni di Dio. Il commissario sostituisce alla guida dell’Aou di Cagliari, Chiara Seazzu, direttrice generale uscente.

Per Serra, si tratta di un ritorno nell’azienda, dove tra il 2015 e il 2020 ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo, affiancando l’allora direttore generale Giorgio Sorrentino. Durante quel periodo, l’Aou di Cagliari ha vissuto una fase di grandi cambiamenti, affermandosi come punto di riferimento per la sanità regionale.

Serra ha ringraziato la Giunta regionale e il Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, Francesco Mola, che ha incontrato in Rettorato assieme al prorettore all’assistenza Pietro Giorgio Calò. «Sono felice – ha detto – di tornare a casa, tra colleghi e colleghe che lavorano ogni giorno con dedizione e grande professionalità per assistere e curare chi ha bisogno. Io sarò al loro fianco ogni giorno».

Insediato ufficialmente, infine, nella sede della direzione generale della Asl Ogliastra a Lanusei, anche Diego Cabitza, nuovo commissario straordinario dell’azienda socio-sanitaria ogliastrina. Subentra al posto del direttore generale uscente, Andrea Marras, passato alla Asl Sulcis Iglesiente. Nella sede di via Piscinas, Cabitza ha incontrato i dirigenti di vertice dell'azienda per un primo saluto. "Sono onorato di essere stato scelto per questo impegnativo compito - sottolinea il nuovo commissario - uno dei primi obiettivi sarà quello di redigere, con il contributo di tutti, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e amministrativi, finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi sanitari e sociosanitari del territorio ogliastrino”.

Originario di Perdasdefogu, per il dottor Cabitza si tratta di un ritorno: a partire dal 2006 ha lavorato per dodici anni nella Asl di Lanusei ed ha diretto la struttura complessa “Programmazione e Controllo”. Prima della sua nomina a commissario straordinario, era direttore del “Dipartimento per il governo del privato accreditato e l’appropriatezza” di Ares Sardegna. In precedenza ha lavorato con differenti ruoli in diverse Asl dell'isola, occupandosi di programmazione, sistemi informativi, committenza da privato e di sistemi di misurazione e valutazione delle performance, in qualità di componente di alcuni OIV (Organismo Indipendente di Valutazione).

Nei prossimi giorni il nuovo commissario visiterà l’ospedale e le diverse strutture del territorio, per incontrare il personale e confrontarsi sulle principali criticità da affrontare.