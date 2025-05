Nei giorni scorsi avrebbe venduto la sua casa a Milano, secondo il settimanale Oggi anche per aiutare la madre Gianna Orrù, vittima di una pesante truffa da centinaia di migliaia di euro. Ieri, Valeria Marini, ha invece condiviso sui social il suo approdo in Sardegna, per una breve vacanza o per impegni lavorativi, fra selfie e video, dall’equipe di Aeroitalia alla cena tipica in un ristorante olbiese.

Fra i video postati anche l’incontro a bordo di un bus con un gruppo di giovani calciatori che si sono uniti alla showgirl per scambiare qualche battuta. A prendere l’iniziativa proprio Valeria Marini, particolarmente divertita dalla situazione. Così ha invitato uno dei ragazzi a fare il selfie, rivolgendosi a lui in lingua sarda: “Dai vieni, fai la foto… ajo, movirindi!”.

Così ha posato col gruppetto di giovani sportivi, ironizzando infine: “Sempre la tifoseria becco.. è il mio destino, viva la Sardegna!”.