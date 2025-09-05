PHOTO
Si svolgerà domenica 28 settembre ad Aidomaggiore il Motoraduno amatoriale Piaggio e marchi associati, organizzato dal gruppo "No Illoro Group 2002", in collaborazione con l'Amministarzione comunale di Aidomaggiore.
Una giornata all'insegna dei motori, del divertimento, e di una grande passione condivisa, quella per le due ruote.
IL PROGRAMMA
Domenica 28 settembre, presso il Centro Sociale si potranno effettuare le iscrizioni al raduno dalle ore 8:00 fino alle 9:15.
Alle ore 9:30 la partenza del motoraduno e il grande giro intercomunale per le vie di AIdomaggiore, Norbello, Abbasanta, Ghilarza per poi tornare alla base ad Aidomaggiore.
La giornata si concluderà a tempo di musica con il Dj set di Meddone Dj alle ore 16:00.