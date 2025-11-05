Il Movimento 5 Stelle Sardegna esprime la propria ferma condanna e solidarietà ad Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, "vittima in questi giorni di una vergognosa ondata di attacchi violenti e sessisti".

In un post pubblicato sulla pagina ufficiale del Movimento, si denunciano insulti e offese personali rivolte alla presidente su diversi profili e pagine social, tra cui espressioni gravemente ingiuriose come “pu**ana”, “bugiarda”, “scrofa” e “mafiosa”.

Parole che – si legge nella nota – “mirano a delegittimare Alessandra non solo sono ignobili, ma rivelano la totale assenza di argomentazioni di chi vorrebbe fermare il lavoro di rinnovamento della Sardegna”.

Il Movimento sottolinea che chi ricorre all’odio e alla violenza verbale “lo fa perché teme la forza, la determinazione e l’integrità di una donna impegnata nel cambiamento”.

E ribadisce che nessuna forma di violenza verbale o sessismo può essere giustificata, invitando tutti a unirsi nel respingere questi comportamenti inaccettabili.

“La lotta per il rispetto delle donne – si legge ancora nel comunicato – deve continuare con coraggio, determinazione e senza mai cedere al disprezzo e alla paura. Alessandra, non sei sola: siamo con te, con determinazione e orgoglio".

Mandas (M5S): “Solidarietà ad Alessandra Todde, siamo con te”

“Esprimo tutta la mia solidarietà e sostegno alla nostra presidente Alessandra Todde per i gravi attacchi sessisti e personali che sta ricevendo in queste recenti ore. Alessandra siamo con te”, così Mandas sui social.

Sinistra Futura esprime la propria solidarietà

"Ogni forma di violenza verbale e di denigrazione personale è inaccettabile — ancor più quando colpisce una donna impegnata nelle istituzioni e nella vita pubblica. Il dissenso politico è legittimo, ma non può mai trasformarsi in aggressione o discriminazione. Condanniamo fortemente i termini volgari di cui con la quale diversi utenti dei social l’hanno attaccata. I social dovrebbero essere uno spazio di incontro, non un’arena di odio. Le parole vanno utilizzate per costruire, non per distruggere. Condanniamo con fermezza ogni linguaggio d’odio e ribadiamo l’impegno per una comunicazione fondata su rispetto, parità e responsabilità”, commenta il capogruppo di Sinistra Futura, Luca Pizzuto.