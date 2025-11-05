È stato denunciato per detenzione abusiva di armi dai Carabinieri della Stazione di Gonnosfanadiga, un uomo di 57 anni, nella la mattinata di oggi, mercoledì 5 novembre.

Durante un intervento dei militari presso la sua abitazione, è emerso che l'uomo possedeva diverse armi da fuoco non regolarmente denunciate alle autorità competenti dopo la morte del padre nel 2017, che le deteneva legalmente in passato.



Le armi sono state così sequestrate e messe sotto custodia e l'uomo denunciato.



I Carabinieri sottolineano l'importanza della corretta detenzione e segnalazione delle armi per i cittadini, ricordando che secondo l'articolo 38 del T.U.L.P.S., chiunque entri in possesso di armi, munizioni o materiali esplodenti, anche per successione ereditaria, deve denunciarlo alle autorità entro 72 ore.



Nel caso in cui gli eredi non desiderino tenere le armi, è possibile richiederne il ritiro presso la Stazione Carabinieri competente o l'Ufficio di Pubblica Sicurezza, che si occuperanno della loro custodia in modo sicuro. Questo adempimento è fondamentale per contribuire alla prevenzione dei rischi e al mantenimento della sicurezza pubblica.