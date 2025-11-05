Nonostante fosse agli arresti domiciliari dallo scorso 29 ottobre per precedenti reati, è stato sorpreso a Valledoria ai Carabinieri fuori casa senza autorizzazione sia la notte del 30 ottobre che la notte del 2 novembre, quando è stato trovato in un bar a bere alcolici, ed è quindi stato arrestato per evasione.



La Procura della Repubblica di Sassari, responsabile delle indagini, ha richiesto quindi la revoca degli arresti domiciliari e il trasferimento dell'uomo in carcere a causa delle violazioni accertate.



Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Sassari Bancali, dove sarà a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. La sua colpevolezza sarà stabilita solo al termine del processo, nel rispetto del principio di presunzione d'innocenza.