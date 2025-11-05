La Segreteria regionale Silp Cgil Sardegna, insieme alle segreterie provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari, ha annunciato un'azione di sostegno alla Polizia stradale. Domani, giovedì 6 novembre, si terrà un presidio di fronte alla Prefettura di Cagliari dalle 10:30, seguito da un incontro con il prefetto durante il quale sarà consegnata una nota esplicativa sulla motivazione della mobilitazione. La stessa comunicazione è stata inviata via email ai prefetti di Nuoro, Oristano e Sassari.



L'iniziativa, che coinvolgerà diverse realtà italiane contemporaneamente, nasce dalla crescente preoccupazione per le condizioni lavorative degli agenti e per la sicurezza stradale sia in città che nelle zone extraurbane. "È inaccettabile che gli agenti della Polizia stradale siano sottoposti a carichi di lavoro insostenibili, con turni massacranti e risorse insufficienti per garantire un controllo efficace del territorio", hanno dichiarato il segretario regionale Alessandro Cosso e i segretari provinciali Riccardo Mastino di Cagliari e William Abis di Nuoro.



Tra le richieste principali del Silp Cgil ci sono più pattuglie e personale per una maggiore vigilanza sul territorio, parità salariale con l'eliminazione delle differenze nel trattamento economico, in particolare per quanto riguarda l'indennità autostradale, e la tutela della salute per preservare il benessere fisico e mentale degli agenti, contrastando lo stress lavorativo.

Attualmente, in Sardegna lavorano 295 operatori della Polizia Stradale in vari ruoli ordinari e tecnici.